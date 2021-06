In diesem Index befindet sich alles, was Stakeholder, Immobilienakteure und Interessierte über PropTech im Allgemeinen wissen müssen.Zürich - Der PropTech Academy Schweiz ist ein interessantes PropTech-Werk gelungen, das zugleich als Nachschlagewerk gebraucht werden kann. Der «PropTech Switzerland Innovation Index 2021» ist ein Nachschlagewerk für das Schweizer PropTech-Ökosystems basierend auf Forschungs- und Entwicklungsprojekten der PropTech Academy. In diesem Index befindet sich alles, was Stakeholder...

Den vollständigen Artikel lesen ...