Einen zweistelligen Millionenbetrag hat das Hamburger Photovoltaik-Unternehmen in einer neuen Finanzierungsrunde eingesammelt. Das Kartellamt muss der Mehrheitsbeteiligung des süddeutschen Energieversorgers noch zustimmen.In einer vierten Finanzierungsrunde hat sich DZ-4 einen zweistelligen Millionenbetrag für sein weiteres Wachstum gesichert. In diesem Zuge wird EnBW die Mehrheit an DZ-4 übernehmen, wie das Hamburger Photovoltaik-Unternehmen am Montag mitteilte. Das Kartellrecht müsse dies jedoch noch genehmigen. EnBW hatte sich auch schon an frühreren Finanzierungsrunden beteiligt. Trotz der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...