Die Bank von Spanien sagte am Montag, dass sie in ihrem zentralen Szenario für das zweite Quartal ein Wachstum der spanischen Wirtschaft von 2,2% erwartet, wie Reuters berichtet. Zusätzliche Punkte "Bank of Spain rechnet 2021 mit einem Wachstum von 6,2% vs. 6% im März, die Range liegt bei 4,6%-6,8%." "Bank of Spain sieht die EU-harmonisierte Inflation ...

