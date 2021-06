Gegenüber dem Schweizer Franken steigt der Euro über die Schwelle von 1,09 Franken. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung mit 1,0902 und damit klar höher als am Morgen bewertet.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Montag leicht gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am Nachmittag 1,2123 US-Dollar, nachdem sie am Morgen noch knapp unter 1,21 Dollar gehandelt worden war. Gegenüber dem Schweizer Franken steigt der Euro über die Schwelle von 1,09 Franken. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung mit 1,0902 und damit klar höher als am Morgen bewertet.

