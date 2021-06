Wie weiter nach dem Abbruch der Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit der EU?Bern - Wie weiter nach dem Abbruch der Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit der EU? Erstmals nach dem Entscheid des Bundesrats diskutiert am Dienstag der Nationalrat, wie es in der Europapolitik weitergehen soll. Der Klärungsbedarf im Nationalrat ist offenbar gross. Alle sechs Fraktionen haben Fragen an den Bundesrat eingereicht. Die meisten Vorstösse betreffen die Zukunft. So will etwa die...

Den vollständigen Artikel lesen ...