Die People's Bank of China (PBoC) hat am Dienstag 200 Mrd. CNY über eine einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) bereitgestellt. Die chinesische Zentralbank beließ den Zinssatz für einjährige MLF-Operationen den zwölften Monat in Folge bei 2,95%. Unabhängig davon gewährte die Zentralbank 10 Mrd. Yuan an zusätzlicher Liquidität über den 7-tägigen ...

