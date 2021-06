FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.06.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 180 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 560 (480) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 750 (650) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES STHREE PRICE TARGET TO 495 (400) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES COUNTRYSIDE PROPERTIES TARGET TO 521 (480) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES FUTURE PLC PRICE TARGET TO 3321 (2900) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS JOHN LAING TO 'HOLD' ('BUY') - JEFFERIES RAISES GB GROUP PRICE TARGET TO 934 (906) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS PAGEGROUP TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL-W.') - TARGET 545 (525)P - MORGAN STANLEY RAISES HAYS PRICE TARGET TO 185 (178) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS ANGLO AMERICAN TO 'SECTOR PERFORM' ('OP') - TARGET 3400 (4100) PENCE - RBC CUTS ANGLO AMERICAN TO 'SECTOR PERFORM' (OP) - PRICE TARGET 3400 (4100) PENCE - SOCGEN RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 235 (200) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 375 (380) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 615 (520) PENCE - 'BUY'



- BERENBERG RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 650 (520) PENCE - 'HOLD'



