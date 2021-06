Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Erdgas-Futures-Märkten zu Beginn der Woche zum fünften Mal in Folge gestiegen ist, diesmal um rund 9,6K Kontrakte. Das Volumen hingegen ging um rund 300,6K Kontrakte zurück und machte zwei Tagesanstiege in Folge rückgängig. Erdgas peilt 3,40 $ an Die Erdgaspreise bauten ihre Rallye ...

Den vollständigen Artikel lesen ...