Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag gleich zur Eröffnung mit 11'900 die nächste Hunderter-Marke geknackt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag gleich zur Eröffnung mit 11'900 die nächste Hunderter-Marke geknackt. Der Sturm auf die 12'000er Marke bleibt aber erst einmal aus. Am Markt gehen die Meinungen dazu etwas auseinander. So meinen manche Händler, der SMI könnte die Marke noch vor dem grossen Verfall an den Terminmärkten am Freitag überspringen. Andere Akteure sagen...

