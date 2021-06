Im Projekt SmartFarm2 der Universität Bremen soll ein hochautomatisiertes Energiemanagementsystem entwickelt werden, das den Eigenverbrauch an erneuerbarer Energie im ländlichen Raum optimieren soll. Interessierte aus dem Landkreis Osterholz und aus dem Allgäu können an dem Projekt teilnehmen. Im Jahr 2020 wurde laut Statistischem Bundesamt erstmals mehr als 50 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien in die Netze eingespeist. Die Nutzung geht mit einem hohen Flächenbedarf einher. Daher verzeichnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...