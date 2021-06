Erstmals seit dem Jahr 2017 hat die Bundesnetzagentur nach der Ausschreibung im Mai wieder mehr als 1.000 MW für die Errichtung von Windenergie-Anlagen an Land bezuschlagt. Mit nur fünf Zuschlägen in Bayern und Baden-Württemberg hängt der Süden der Republik weiter zurück. Die Bundesnetzagentur hat sechs Wochen nach dem Gebotstermin die Zuschläge der Ausschreibung vom ersten Mai für Windenergie an Land veröffentlicht. Die Behörde hat 127 Gebote bezuschlagt. Damit können die Investoren nun 240 Windenergie-Anlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...