Mit den weiteren drei Milliarden Euro ist der Zuschuss aus der Haushaltskasse des Bundes in diesem Jahr bereits auf 8,1 Milliarden Euro angewachsen. Damit dürfte das EEG-Konto auch den Sommer über im Plus-Bereich bleiben.Der Überschuss auf dem EEG-Konto hat im Mai einen erheblichen Sprung gemacht. Entgegen der typischen Entwicklung des Kontostandes in den Vorjahren, als der Überschuss aufgrund der stärkeren Einspeisung der Photovoltaik-Anlagen im April oder Mai zu schrumpfen begann, wuchs er in diesem Jahr von knapp 2,5 auf fast 5,1 Milliarden Euro an. Ganz genau weisen die Übertragungsnetzbetreiber ...

