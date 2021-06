Ewz hat den Bau der Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt rund 15 Megawatt Gesamtleistung übernommen. An einigen Filialen sind zudem Ladestationen entstanden und die Elektrofahrzeuge können künftig mit Solarstrom betankt werden.Es ist eines der größten Photovoltaik-Projekte derzeit in der Schweiz. Aldi Suisse und Ewz haben etwa 70 Filialen des Discounters in der Schweiz mit Photovoltaik-Dachanlagen ausgestattet. Insgesamt 45.000 Solarmodule seien installiert worden, hieß es am Dienstag von den Unternehmen. Die Größe der einzelnen Photovoltaik-Anlagen bewege sich zwischen 140 und 280 Kilowatt Leistung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...