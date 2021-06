Die wichtigsten Indizes an der Wall Street verbuchen am Dienstag leichte Verluste - Die Einzelhandelsumsätze in den USA sind im Mai stärker gefallen als erwartet - Steigende Rohölpreise geben Energieaktien weiter Auftrieb - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA notieren leicht unter den Schlussständen vom Montag. Zum Zeitpunkt der Erstellung ...

