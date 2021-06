Die kalifornischen Mandellieferungen an Verbrauchermärkte in den USA und auf der ganzen Welt stellten dieses Jahr einen neuen Rekord auf. Die gestiegene Nachfrage hat geholfen, Hafen- und Handelsprobleme und Covid-19-Komplikationen und Einschränkungen zu überwinden, berichtete Almond Board of California (ABC). Bildquelle: Shutterstock.com Der Position Report vom Mai 2021 von ABC...

Den vollständigen Artikel lesen ...