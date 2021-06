Am letzten Sonntag hatten wir getitelt: "Thyssenkrupp: Ist das eine gute Kaufgelegenheit? Trading-Chance voraus!" Im Express-Service hatten wir den Abonnenten einen Einstiegskurs von 10,25 Euro genannt und wie Sie am Kursverlauf sehen, war dieser Einstiegskurs wieder einmal ein Treffer, denn die Aktie drehte bei 10,235 Euro nach unten ab. Im Tagesverlauf am Dienstag rutschten die Papiere des Stahlkonzerns über 7 Prozent auf bis zu 9,316 Euro ab und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...