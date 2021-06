Nach einem Absturz im Januar/Februar befindet sich die Aktie des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care ISIN: DE0005785802 im Aufwärtstrend. Ausgehend von Kursen um 56,00 Euro entwickelte sich eine Rallye in Richtung 70,00 Euro und gelingt es nun nachhaltig diese Marke zu überwinden, wäre ein weiterer Anstieg in Richtung 75,00 Euro und später 80,00 Euro möglich. Am Dienstag legt das Papier von Fresenius Medical Care um 0,55 Prozent zu und steigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...