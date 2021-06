Der SMI gewinnt bis um 09.15 Uhr 0,18 Prozent auf 11'943,94 Punkte und steht damit nur knapp unter dem Allzeithoch vom Vortag.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handelstag vom Mittwoch mit festeren Kursen eröffnet. Der Aufwärtstrend scheint auch nach elf Tagen mit Kursgewinnen in Folge nicht zu erlahmen und die Marke von 12'000 Punkten bleibt in Reichweite. Der Handelstag steht im Bann der Fed-Sitzung, deren Ergebnisse am Abend nach Börsenschluss in Europa bekanntgegeben werden. So wird in Marktkreisen mit einem...

