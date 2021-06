FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.06.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5280 (4810) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 540 (510) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5400 (5000) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES HSBC TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 490 (455) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 210 (190) PENCE - 'UNDERPERFORM' - GOLDMAN RAISES FUNDING CIRCLE PRICE TARGET TO 180 (93) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES MITIE GROUP PRICE TARGET TO 99 (80) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 5350 (5425) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 230 (210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CLARKSON PRICE TARGET TO 4110 (3428) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MITIE GROUP PRICE TARGET TO 80 (43) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 4200 (4100) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1770 (1650) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 170 (140) PENCE - 'BUY'



