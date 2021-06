Das Unternehmen hat sich 185 Millionen Euro für den Ausbau seiner Zell- und Modulfertigung gesichert. Die Kapazität der bestehenden Werke soll auf 1,4 Gigawatt Solarzellen und 1 Gigawatt Photovoltaik-Module steigen. Meyer Burger will seine Solarzellen künftig nicht mehr an Dritte verkaufen.Meyer Burger hat die Finanzierung seiner Ausbaupläne für sein Solarzellen-Werk in Bitterfeld (Sachsen-Anhalt) und Freiberg (Sachsen) gesichert: Das Schweizer Unternehmen hat jetzt mit einem Konsortium unter Führung der Ostsächsischen Sparkasse Dresden einen Kreditvertrag über 125 Millionen Euro geschlossen. ...

