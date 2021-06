PERI, international einer der grössten Hersteller und Anbieter von Schalungs- und Gerüstsystemen, druckt in Tempe (Arizona) das erste Wohnhaus in den USA.Weissenhorn - PERI, international einer der grössten Hersteller und Anbieter von Schalungs- und Gerüstsystemen, druckt in Tempe (Arizona) das erste Wohnhaus in den USA. Nach den ersten beiden gedruckten Wohnhäusern in Deutschland ist dies ein weiterer wichtiger Schritt bei der Marktentwicklung dieser neuen Technologie für das bayrische Familienunternehmen. Es ist eines der ersten bis dato im 3D...

