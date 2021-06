Der EUR/USD notiert vor der Fed in einer engen Range oberhalb der 1,2100 - Eine kleine Unterstützung befindet sich am Fibo-Level bei 1,2060 - Der EUR/USD bleibt auch am Mittwoch in einer engen Handelsspanne oberhalb der 1,2100. Die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung traf bisher auf eine ordentliche Hürde im Bereich der 1,2150, wo der 10-Tage-SMA zu ...

