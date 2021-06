Vor dem am Abend erwarteten US-Zinsentscheid schliesst der EuroStoxx50 am Mittwoch 0,20 Prozent höher bei 4151,76 Punkten.Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte haben auch zur Wochenmitte leichte Gewinne eingefahren. Vor dem am Abend erwarteten US-Zinsentscheid schloss der EuroStoxx50 am Mittwoch 0,20 Prozent höher bei 4151,76 Punkten. Der Pariser Cac 40 stieg um 0,20 Prozent auf 6652,65 Punkte. Der Londoner FTSE 100 gewann 0,17 Prozent auf 7184,95 Zähler. Analyst Pierre Veyret sprach von einem eintönigen...

