Crowdlitoken, der erste europäische Anbieter einer digitalen Finanzanlage für Immobilien, hat bei den Renditeauszahlungen für die Investoren die 100'000er-Grenze überschritten.Triesen - Crowdlitoken, der erste europäische Anbieter einer digitalen Finanzanlage für Immobilien, hat bei den Renditeauszahlungen für die Investoren die 100'000er-Grenze überschritten. Seit April 2020 werden monatlich Zinsen an die Investoren ausbezahlt. Unabhängig davon, ob sie Auszahlung in Franken, Euro ode neue Tokens gewählt haben, wächst der Betrag an ausbezahlten Zinsen stetig an.

