Die Inflationsdaten aus Kanada, die am Mittwoch veröffentlicht wurden, fielen höher als erwartet aus. Laut den Analysten der National Bank of Canada steigt der Preisdruck in Kanada, aber sie glauben, dass es sich um ein vorübergehendes Phänomen handelt. Wichtige Zitate "Der kanadische Verbraucherpreisindex stieg im Mai um 0,5% (nicht saisonbereinigt) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...