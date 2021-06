Russland und die USA senden ihre Botschafter nach Angaben des russischen Präsidenten Wladimir Putin zurück auf ihre Posten im jeweils anderen Land. Darauf habe er sich mit US-Präsident Joe Biden verständigt, sagte Putin nach seinem Treffen mit Biden in Genf.Genf - Russland und die USA senden ihre Botschafter nach Angaben des russischen Präsidenten Wladimir Putin zurück auf ihre Posten im jeweils anderen Land. Darauf habe er sich mit US-Präsident Joe Biden verständigt, sagte Putin nach seinem Treffen mit Biden in Genf. Ziel sei, die Spannungen im beiderseitigen Verhältnis abzubauen. Putin erklärte in einer Pressekonferenz, der Ton des Treffens mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...