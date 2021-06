Gestern wurde der König Dollar von der Fed gekrönt. In der Folge schoss der USD/JPY in Richtung des März-Hochs von 110,97. Axel Rudolph, Senior FICC Technical Analyst bei der Commerzbank, geht auf die nächsten wichtigen Niveaus ein. Aussichten sind über 109,80 positiv "Der Abprall vom 55-Tage-MA bei 109,24 hat den USD/JPY wieder in Richtung des März-Hochs ...

