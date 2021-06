Seit 2019 ist es in Arbeit und wurde heißt diskutiert. Nun ist das Lieferkettengesetz verabschiedet. Kritik hagelt es bereits von allen Seiten. Wirtschaftsnahe Verbände sehen in dem Gesetz einen Wettbewerbsnachteil, während Menschenrechts- und Umweltorganisationen bemängeln, dass das Gesetz nicht weit genug gehe.Der Deutsche Bundestag hat das Lieferkettengesetz in dritter Lesung verabschiedet. Kurz darauf winkte es auch der Bundesrat durch. Das umstrittene Gesetz tritt nun ab 2023 in Kraft. Arbeitgeber- und Industrieverbände kritisieren den Vorstoß und monieren einen Verlust der Wettbewerbsfähigkeit ...

