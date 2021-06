Die Schweizer Börse gibt am Donnerstag im frühen Geschäft leicht nach.Zürich - Die Schweizer Börse gibt am Donnerstag im frühen Geschäft leicht nach. Vor der Veröffentlichung der geldpolitischen Lagebeurteilung und der Zinsentscheidung um 09.30 Uhr halten sich die Marktteilnehmer laut Händlern zurück. Im Gegensatz zur US-Notenbank Fed, die am Vorabend eine mögliche Zinswende signalisiert hat, wird von der SNB keine Änderung der Ausrichtung erwartet.

