Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Finanzstabilitätsbericht (FSR) einen positiven Ausblick auf die Wirtschaft gegeben. Wichtige Zitate "In der Schweiz wächst das BIP in der nahen Zukunft stark und die Arbeitslosenquote geht zurück." "Die Produktionskapazitäten bleiben für einige Zeit unterausgelastet." ...

