Die hinter dem Label stehende Non-Profit-Organisation vergibt das Qualitätssiegel an Organisationen, die sich für die innerbetriebliche Gleichberechtigung von LGBTI-Personen einsetzen.Regensdorf - SAP Schweiz konnte gestern an einer feierlichen Zeremonie in der Zürcher Wasserkirche das Swiss LGBTI-Label entgegennehmen. Die hinter dem Label stehende Non-Profit-Organisation vergibt das Qualitätssiegel an Organisationen mit Sitz in der Schweiz, die sich für die innerbetriebliche Gleichberechtigung von LGBTI-Personen einsetzen. SAP Schweiz ist das erste IT-Unternehmen...

