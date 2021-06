FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 2580 (2465) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES MORRISON SUPERMARKETS TO 'BUY' ('UNDERPERFORM') - TARGET 210 PENCE - CITIGROUP RAISES INTERMEDIATE CAPITAL PRICE TARGET TO 2534 (2368) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 990 (1035) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 647 (284) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1800 (1890) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES DR. MARTENS PRICE TARGET TO 490 (480) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 460 (440) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 3450 (3382) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 240 (220) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES PETS AT HOME TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 510 (460) PENCE - UBS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 9200 (8000) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 345 (340) PENCE - 'BUY'



