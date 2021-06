Die Schweizer Börse tendiert am Donnerstag etwas schwächer. Dabei präsentiert sich der Markt allerdings uneinheitlich.Zürich - Die Schweizer Börse tendiert am Donnerstag etwas schwächer. Dabei präsentiert sich der Markt allerdings uneinheitlich. Während Finanzwerte gefragt sind, geben die übrigen Blue Chips nach. Geschuldet ist dies laut Händlern mehr der US-Notenbank Fed als der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Obwohl beide Zentralbanken an ihrer bisherigen Geldpolitik festhalten wollen...

