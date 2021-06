Die neu Open Source Studie Schweiz 2021 zeigt auf, wie quelloffene Software die letzten 3 Jahre in vielen Bereichen weiter an Verbreitung und Relevanz zugenommen hat.Bern - Die heute in Zürich und virtuell präsentierte Open Source Studie Schweiz 2021 (88 Seiten) zeigt auf, wie quelloffene Software die letzten 3 Jahre in vielen Bereichen weiter an Verbreitung und Relevanz zugenommen hat. Eindrücklich ist, dass nun gemäss der neuesten Umfrage 97% der Firmen und Behörden Open Source Lösungen einsetzen. Der wichtigste Grund dafür sind offene Standards...

