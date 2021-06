Die wichtigsten Indizes an der Wall Street handeln am Donnerstag unverändert - Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sind in den USA letzte Woche gestiegen - Die Hawkish Verschiebung der FOMC begrenzt das Aufwärtspotenzial der Aktien - Nachdem die Aktienmärkte mit der hawkisch Verschiebung der Fed am Mittwoch gefallen waren, starteten sie ...

