Der Schweizer Leitindex SMI klettert von einem Rekordhoch zum nächsten. Und glaubt man den Auguren, ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.Zürich - Der Schweizer Leitindex SMI klettert von einem Rekordhoch zum nächsten und hat erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 12'000 Punkten überwunden. Und glaubt man den Auguren, ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Der SMI notierte am Donnerstag am späteren Nachmittag um 0,3 Prozent höher auf 12'013,34 Punkten. Damit hat der Index seit Jahresanfang bereits um knapp 12...

