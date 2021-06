Der Dow Jones Industrial schliesst 0,62 Prozent tiefer bei 33 823,45 Punkten.New York - Eine näher rückende geldpolitische Straffung hat die Standardwerte an der Wall Street am Donnerstag ins Minus befördert. Die Technologieaktien an der Nasdaq zeigten sich davon jedoch unbeeindruckt und legten mehrheitlich deutlich zu. Frische US-Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Notierungen. Der Dow Jones Industrial schloss 0,62 Prozent tiefer bei 33 823,45 Punkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...