"Der Absatz von Bio-Produkten wuchs im Sog steigender Detailhandelsumsätze um 19,1% Prozent. Der Marktanteil beträgt damit neu 10,8 Prozent. Und der Pro-Kopf-Konsum stieg auf 445 Franken, Weltrekord. Per 2021 stellten 160 Landwirtschaftsbetriebe zusätzlich auf Bio um", dies teilte so Bio Suisses in ihrer Medienmitteilung vom 6. Mai 2021 mit. Grafik: Quelle BLW Bio...

Den vollständigen Artikel lesen ...