Die in der Region Amhara gelegene Anlage bietet ideale Bedingungen für die ganzjährige Produktion von Paprika, Tomaten und Gurken. Es ist der erste Hightech-Gewächshauskomplex von BASF in Afrika. Das erste Gemüsesaatgut, das in der neuen, hochmodernen Produktionsanlage von BASF in Äthiopien gezüchtet wurde, kommt jetzt weltweit auf den Markt. Die neue, hochmoderne...

Den vollständigen Artikel lesen ...