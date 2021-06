Am Freitag, dem 11. Juni, verursachten Gewitter im Bezirk Freistadt erste, lokal schwere Schäden in der Landwirtschaft. Begleitet von starken Regenfällen wurden vor allem Grünland, Getreide sowie Gemüsekulturen durch Hagel und Vermurungen teils schwer beschädigt. Hagel bei Grünland in Oberösterreich. Foto © Österreichische Hagelversicherung...

Den vollständigen Artikel lesen ...