Erstmals ist die kassenlose "Just Walk Out"-Technologie in einem neuen Amazon-Fresh-Lebensmittelladen voller Größe verfügbar. Neue Kunden können Zeit bei dem Einkauf von Lebensmitteln sparen, indem sie die Kasse überspringen, da der neu eröffnete Laden die Möglichkeit des "Just Walk Out"-Einkaufens bietet, der am 17. Juni in The...

Den vollständigen Artikel lesen ...