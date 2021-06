Der Erdbeerkonsum in den Niederlanden hat in den vergangenen drei Jahren um rund 30% auf 45 Millionen Tonnen zugenommen, so ein Artikel von Nieuweoogst.nl. Heute ist die niederländische Erdbeersaison viel länger als sie es vor ein paar Jahren war. Bildquelle: Shutterstock.com Zuvor wurden niederländische Erdbeeren vor allem in den Monaten Juni, Juli und August gekauft. Nun gibt...

