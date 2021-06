Das Open Interest ist an den Gold-Futures-Märkten am Donnerstag erneut gesunken, dieses Mal um nur 218 Kontrakte, wie die jüngsten Daten der CME Group zeigen. Stattdessen stieg das Volumen die zweite Sitzung in Folge, jetzt um etwa 159,5K Kontrakte. Goldpreis Unterstützung bei 1.760 $ Der Goldpreis baute den starken Ausverkauf am Donnerstag deutlich ...

