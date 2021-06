FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.06.2021 - 11.00 am



- CREDIT SUISSE RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 980 (930) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES EASYJET TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1200 (1000) PENCE - HSBC RAISES WIZZ AIR TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 4500 (4000) PENCE - JEFFERIES RAISES HAYS PRICE TARGET TO 188 (183) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES STHREE PRICE TARGET TO 540 (480) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES DIAGEO TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 3500 (2700) PENCE - JPMORGAN RAISES HSBC TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 440 (400) PENCE - JPMORGAN RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 1021 (916) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 640 (580) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS CLINIGEN PRICE TARGET TO 886 (1050) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES BOOHOO TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 380 PENCE - MS RAISES ROTORK TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - PT 390 (337) PENCE - UBS RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1720 (1350) PENCE - 'NEUTRAL'



