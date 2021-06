Die Schwedische Solartechnologie-Innovatoren Henrik Lindström und Giovanni Fili erhalten den Europäischen Erfinderpreis 2021 in der Kategorie KMU für die Entwicklung von Farbstoffsolarzellen, die in fast jeder Form oder Farbe gedruckt werden können. Das Europäische Patentamt (EPA) hat die schwedischen Erfinder Henrik Lindström und Giovanni Fili mit dem Europäischen Erfinderpreis 2021 in der Kategorie KMU ausgezeichnet. Ihre Erfindung im Bereich der Photovoltaik ist eine dünne, flexible Farbstoffsolarzelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...