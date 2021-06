Berlin - Der schleppende Aufbau von Ladesäulen in Deutschland gefährdet den Boom der Elektroautos. Anfang Juni kamen rund 815.000 Elektroautos und Plug-in-Hybride auf rund 44.000 Ladepunkte, zeigen jüngste Zahlen der Bundesnetzagentur und des Verbands der Automobilindustrie (VDA), über die der "Spiegel" berichtet.



Rund 19 Elektroautos müssen sich demnach einen Ladepunkt teilen. Die Empfehlung der EU-Kommission, für zehn Stromer mindestens eine Lademöglichkeit bereitzustellen, verfehlt die Bundesrepublik damit deutlich. Noch im November lag die Quote bei 12,5 Autos pro Ladepunkt, im Januar 2015 bei 15. Laut VDA müssten in Deutschland erheblich mehr Stromtankstellen entstehen, damit der Wandel zur E-Mobilität gelingt. Um 2030 über eine Million Ladepunkte zu verfügen, wie von der Bundesregierung geplant, müssten laut Verband wöchentlich 2000 aufgestellt werden.



Zuletzt kam Deutschland auf lediglich 250 Ladepunkte pro Woche.

