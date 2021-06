Zwischen Ende April und Ende Juni sind die Eichenprozessionsspinner in ihrem dritten Larvenstadium, in dem sie für Menschen gesundheitsgefährdende Brennhaare ausbilden. Wer eine Photovoltaik-Anlage in der Nähe von Eichenbäumen betreibt, sollte diese auf Befall kontrollieren und im Zweifelsfall die Reinigung seiner Solarmodule auf Juli verschieben. Dann setzt bei dem eigentlich ungefährlichen Nachtfalter die Puppenruhe ein.Die Sonne strahlt seit Tagen von einem weitgehend wolkenlosen Himmel herab. Die Photovoltaik-Anlagen in Deutschland laufen auf Hochtouren. Der ein oder andere Betreiber kommt ...

