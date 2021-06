Die wichtigsten Aktienindizes in den USA haben am Freitag deutlich niedriger eröffnet - Alle wichtigen S&P 500 Sektoren handeln im Minus - Der S&P 500 Index steuert auf das Ende seiner dreiwöchigen Gewinnsträhne zu - Nach den unentschlossenen Bewegungen am Donnerstag haben die wichtigsten Indizes der Wall Street am Freitag mit großen Verlusten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...