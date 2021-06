Die österreichische Frühkartoffelsaison kommt langsam auf Touren. Zwar gibt es noch die eine oder andere Partie an Erdäpfeln der alten Ernte, die noch in den nächsten Tagen zu vermarkten ist, der Fokus aller Marktteilnehmer liegt aber bei den "Heurigen". Geerntet wird mittlerweile in fast allen Bundesländern, teilt die Interessengemeinschaft Erdäpfelbau...

