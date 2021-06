Berlin - SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat den Wählern eine weitreichende Rentengarantie gegeben, wenn er im September zum Nachfolger von Kanzlerin Angela Merkel werden sollte. "Ich stehe für ein stabiles Rentenniveau. Das heißt: Das heutige Rentenniveau wollen wir auch in den nächsten Jahrzehnten garantieren", sagte er in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen".



Er garantiere das als sein "politisches Projekt". Ein 17-Jähriger, der jetzt ins Berufsleben einsteige und 50 Jahre Beiträge zahle, müsse wissen, dass das funktioniere. Die wichtigste Aufgabe dabei sei, dass viele Bürger gute Beschäftigung hätten und dass im unteren Lohnbereich besser bezahlt werde.



Scholz verwies dabei auf die Forderung der SPD nach einem Mindestlohn von 12 Euro. Nur so könne man im Alter ohne Grundsicherung zurechtkommen.

